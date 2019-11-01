Zalim İstanbul'un 17. yeni bölümünün fragmanları yayınlandı. Fragmana damga vuran sahne ise Cenk ile Cemre'nin düğününe gelen sürpriz kişi. Babalık testinin sonucunun herkes için bir felakete dönüşebileceğini bilen Cenk önlem almaya çalışmıştır. Fakat Cenk'in yaptığı plan işe yaramaz. Gerçekler artık ortadadır. Agah, testin sonucunu öğrenir. Tüm bunlar yaşanırken Cenk ve Ceren köşke gelir. Olayı öğrenen Civan öfkeden deliye döner ve silahını Cenk'e doğrultur. Civan ne yapacak? İşte Zalim İstanbul 17. bölüm fragmanları...

ZALİM İSTANBUL 17. BÖLÜM 1. FRAGMANI

Ceren'in bebeği için yapılan babalık testinin sonucu belli oluyor!

Seher, Ceren'in odasına girer fakat Ceren'i bulamaz. Cenk'in yaptığı plan doğrultusunda ikisi birden ortadan kaybolmuştur. Babalık testinin sonucunun herkes için bir felakete dönüşebileceğini bilen Cenk önlem almaya çalışmıştır. Fakat Cenk'in yaptığı plan işe yaramaz. Gerçekler artık ortadadır. Agah, testin sonucunu öğrenir. Agah ile birlikte tüm ev halkı da öğrenir. Ortalık karışır. Şeniz ise yolun sonuna geldiğini düşünür.

Tüm bunlar yaşanırken Cenk ve Ceren köşke gelir. Olayı öğrenen Civan öfkeden deliye döner ve silahını Cenk'e doğrultur. Civan ne yapacak?

ZALİM İSTANBUL 17. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Cenk ve Cemre'nin düğünlerine gelen sürpriz kişi kim?

Nedim iyileşmeye başlar. Özellikle Cenk ve Cemre'nin evlendiğini öğrendikten sonra iyileşmek için daha fazla çaba sarf eder. Nedim'in kaldığı bakım evine giden Cemre, Nedim'i kitap okurken görür. Duygularına hakim olamaz.

Cenk ise Ceren ile olan durumu için bir hesaplaşma yaşar. Cemre'ye aşık olmasıyla hayatının bütün seyri değişmiştir.

Cenk ve Cemre için bir düğün organize edilir. Fakat bu düğüne öyle bir konuk gelir ki herkes şaşkına döner! Bu kişi kim?

Zalim İstanbul yeni bölümüyle 4 Kasım Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!