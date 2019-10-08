Zalim İstanbul 14. son bölümünde heyecan yüksekti. Zalim İstanbul'da Ceren'in kendini kaybettiği anlarda, Cemre'nin düşerek bilincini kaybetmesi korku dolu anlara neden oldu. Ceren, Cemre'yi öldürdüğünü sanarak büyük bir şok yaşadı. Yeni bölüm fragmanında ise Ceren'in Nedim'e yaptıklarını öğrenen Seher ve Nedim, Ceren'in evden gönderdi. Ancak bundan Şeniz de etkilenecek. Ayrıca Cemre'nin eve döndüğü fragmanda Nedim de evden ayrılıyor. Zalim İstanbul 15. yeni bölüm fragmanı ve 14. son bölüm özeti haberimizde.

ZALİM İSTANBUL 15. YENİ BÖLÜM FRAGANI

Ceren'in Nedim'e yaptıkları ortaya çıkıyor!

Ceren'in Nedim'e yaptıkları ortaya çıkınca Agah Ceren'i evden kovar. Oldukça öfkeli olan Agah diğer taraftan da Ceren'in çocuğuna babalık testi yaptırmaya karar verir. Ceren'e ne olacak?

ZALİM İSTANBUL 14. SON BÖLÜM ÖZETİ

Cenk ve Cemre’nin partiye bomba gibi düşen evlilikleri köşkün altını üstüne getirir. Şeniz oğlunun hamlesi ile kriz geçirirken, Seher Cemre’nin parmağından yüzüğü çıkarttırmak için uğraşır. Cemre ise Nedime ulaşabilmek uğruna girdiği bu yoldan dönmemeye kararlıdır. Agah oğlunun sürprizini öğrendiğinde ise artık Cenk ve Cemre için köşkün kapıları kapanmıştır.

Agah oğlunu ret etme noktasına gelirken Şeniz, Seher’e ve kızlarına oğlunu yem etmemeye kararlıdır. Şeniz oğlu için Agahı bile karşısına almayı göze alır ancak Cenk için geri dönüş yoktur. Cenk, Agah tarafından soyadının tanıdığı tüm imtiyazlardan men edilirken Cemre asıl hedefe kitlenmiştir.

Seher’in yüreği bir yanda Cemre için ezilirken diğer yanda şahit olduğu Şeniz ve Ceren yakınlığı ona tekrar kasada bulduğu görüntüleri hatırlatır.

Nedim ise aldığı evlilik haberi ile kriz geçirirken, kendini bekleyen sürprize hazırlıksız yakalanır.

Seher, kasada bulduğu görüntüleri izlerken yıkılır. Agahın odaya girişi ise Ceren için sonun başlangıcı olur.