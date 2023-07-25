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        Haberler Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Galatasaray Zalgiris Teknik Direktörü Vladimir Cheburin: Kazanma fırsatımız vardı - Futbol Haberleri

        Zalgiris Teknik Direktörü Vladimir Cheburin: Kazanma fırsatımız vardı

        Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2´nci ön eleme turu ilk maçında 2-2 berabere kaldığı Zalgiris´te teknik direktör Vladimir Cheburin, "Kazanma fırsatımız vardı. Ancak maç 2-2 bitti. Her şey yeniden başlıyor" dedi.

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 22:31
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        "Kazanma fırsatımız vardı"
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        UEFA Şampiyonlar Ligi 2´nci ön eleme turu ilk maçında sahasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Zalgiris´te teknik direktör Vladimir Cheburin, her şeyin yeniden başladığını ve rövanş maçının daha zor olacağını söyledi.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cheburin, "Hem oyun olarak, hem skor olarak enteresan bir maçtı. Her iki takım da kendi planlarını gerçekleştirdi. Çok ilginç bir maçtı. İki takımın da üstünlük için çok iyi fırsatları vardı. Çok iyi işler yaptık ancak fırsatları değerlendiremedik. Galatasaray iyi bir takım. Rövanş maçı daha zor olacak. Galatasaray çok iyi bir takım. Kazanma fırsatımız vardı. Ancak maç 2-2 bitti. Her şey yeniden başlıyor" ifadelerini kullandı.

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