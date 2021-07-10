Zakkum'un yeni klibi yayında

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Bu süreçte, takipçilerini yalnız bırakmayan ve "Tek sığınağımız müzik" diyen Zakkum, "Elveda", "Hüzzam" ve "Elbet Bir Gün"den sonra "Duble"nin dördüncü videosunu, "Bütün Şarkılar Biter"e çekti.

"Bütün Şarkılar Biter"in sözleri Cem Senyücel'e; müziği ve düzenlemesi Yusuf Demirkol'a ait. Klibin yönetmen koltuğunda ise ismini grupla çok sık bir arada gördüğümüz İmre Haydaroğlu oturuyor.