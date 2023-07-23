Galatasaray'dan Zaha transferi için KAP açıklaması: Zaha kimdir, kaç yaşında?
Galatasaray son dakika transfer açıklamasında bulundu. Sarı-kırmızılı kulüp, Wilfried Zaha ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiğini belirtti. Gelişmelerin ardından gözler "Zaha kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?" sorusuna çevrildi. İşte, Wilfried Zaha'nın biyografisi...
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Galatasaray, Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfred Zaha ile görüşmelere başladığını KAP'A bildirdi. Fildişi Sahilli yıldız futbolcunun bu akşam saat 22.00'de İstanbul'da olacak. Peki, Wilfried Zaha kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor? İşte, detaylar...
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GALATASARAY'DAN ZAHA AÇIKLAMASI
Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle;
"Profesyonel Futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha'nın Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."
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ZAHA KİMDİR?
Wilfried Zaha, 10 Kasım 1992 tarihinde İngiltere'nin Croydon kentinde doğdu. Futbola Crystal Palace'ın altyapısında başladı. 2010 yılında A takıma yükseldi ve ilk sezonunda 33 maçta 7 gol attı. 2013 yılında Manchester United'a transfer oldu, ancak burada fazla forma şansı bulamadı ve 2014 yılında Crystal Palace'a geri döndü.
Zaha, Crystal Palace'da geçirdiği ikinci döneminde çok daha başarılı oldu. 2015-2016 sezonunda 11 gol atarak takımının Premier League'de kalmasına yardımcı oldu. 2016-2017 sezonunda da 10 gol atarak takımının ligde üst sıralarda yer almasına katkı sağladı.
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ZAHA HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?
Zaha, Crystal Palace'da geçirdiği süre boyunca toplam 287 maçta 79 gol atmıştır. İngiltere Milli Takımı'nda da 25 maçta 2 gol atmıştır.
Zaha, hızlı ve teknik bir oyuncudur. İki ayağında da iyi oynauabilen Zaha, kanatlarda ve forvet pozisyonunda görev yapabilmektedir.