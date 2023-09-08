'Zaferin Rengi'nin okuma provası yapıldı

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Abdullah Oğuz'un yönettiği ve Evren Oğuz'un ile birlikte yapımcılığını üstlendiği 'Zaferin Rengi'nin okuma provası; Nejat İşler, Yiğit Özşener, Kubilay Aka, Gülper Özdemir, Gonca Vuslateri, Arif Pişkin ve Yılmaz Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleşti.

Filmin ana kahramanı, Fenerbahçe’nin kurucu üyesi ve efsane kaptanı 'Galip Bey’i canlandıracağı Kubilay Aka ve 'Peyker' rolünde yer alacak olan Gülper Özdemir dışında filmde; Nejat İşler (Sabri Toprak), Timuçin Esen (Topkapılı Cambaz), Yiğit Özşener (Mustafa Kemal Paşa), Gonca Vuslateri (Vera) ve Birce Akalay (Halide Edip) da dönemin sembol siyasetçileri, aydınları, askeri figür ve Türk futbol tarihinin kahraman sporcularına hayat verecek.

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Eşsiz dostluklar, benzersiz bir aşk ve tarihe damga vurmuş bir spor müsabakasının nefes kesen hikâyesiyle örülmüş olan 'Zaferin Rengi' için sete 9 Eylül’de sete çıkılacak. Film, 2024’ün ilk yarısında izleyicilerle sinemada buluşacak.

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