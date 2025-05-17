Zaferin Rengi filmi beyaz perdenin ardından, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Film, Mustafa Kemal Paşa’nın Fenerbahçe Kulübü’nü ziyaretiyle ateşlenen, yorgun ve yoksul bir halkın spor müsabakaları ile zafere olan inancını gözler önüne seren ve Cumhuriyet tarihinin en büyük spor başarılarından biri olarak kabul edilen General Harington Kupası’nı eşsiz bir hikâye örgüsüyle beyazperdeye aktarılıyor. Yönetmenliği ve yapımcılığını Abdullah Oğuz'un üstlendiği Zaferin Rengi filmi, 2024 yılında vizyona girdi. Peki, "Zaferin Rengi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte detaylar...