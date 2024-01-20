Zafere Hücum filminin konusu nedir? Zafere Hücum oyuncuları kimler?
Zafere Hücum (Rush) filmi 20 Ocak Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Konusu gerçek bir hikayeden alınan filmin yönetmen koltuğunda Ron Howard otururken, senaryosu Peter Morgan tarafından kaleme alınmıştır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için Zafere Hücum (Rush) filminin konusu ve oyuncularına ilişkin tüm detayları haberimizde derledik. İşte Zafere Hücum (Rush) filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
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Zafere Hücum filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 1976 Formula One sezonu sürücüleri James Hunt ve Niki Lauda arasındaki rekabeti konu alan film, gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır. Peki, "Zafere Hücum (Rush) filminin konusu nedir? Zafere Hücum oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte 2013 yılında sinema perdesine aktarılan Zafere Hücum filmi hakkında tüm detaylar...
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ZAFERE HÜCUM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
1976 yılında gerçekleşen Alman Grand Prix yarışında Niki Lauda'nın kullandığı Ferrari ikinci round'un sonunda, bir kaza nedeniyle yarış dışı kalır. Böylece birincilik ezeli rakibi James Hunt'a gider. Bu kaza sonrasında Lauda yaralanır. Aradan geçen altı haftanın ardından olağan hırsı ve öfkesiyle pistlere geri döner. İki yarışçı arasında İtalyan Grand Prix'i ile başlayan mücadele diğer yarışlarda katlanarak devam eder. Hedef dünya şampiyonluğudur.
ZAFERE HÜCUM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Chris Hemsworth, James Hunt
Daniel Brühl, Niki Lauda
Olivia Wilde, Suzy Miller
Alexandra Maria Lara, Marlene Knaus
Pierfrancesco Favino, Clay Regazzoni
David Calder, Louis Stanley
Natalie Dormer, Hemşire Gemma
Stephen Mangan, Alastair Caldwell [7]
Christian McKay, Alexander Hesketh
Alistair Petrie, Stirling Moss
Julian Rhind-Tutt, Bubbles Horsley
Colin Stinton as Teddy Mayer
Jamie de Courcey, Harvey Postlethwaite
Augusto Dallara, Enzo Ferrari
Ilario Calvo, Luca Cordero di Montezemolo
Sean Edwards, Guy Edwards
Martin J Smith, Jody Scheckter
Rob Austin, Brett Lunger
Tom Wlaschiha, Harald Ertl