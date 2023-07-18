Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan Habertürk'e açıklamalar

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Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'dan Habertürk'te Eren Eğilmez'e açıklamalar...

Sinan Bey'in adaylığından önce biz Nisan 2022'de Mansur Yavaş Bey'in Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi gerektiğini 6'lı Masa tarafından bir televizyon programında çağrı olarak ortaya koyduk. Halkın büyük bölümünde Mansur Bey'in ismi geçiyordu. Ben Zafer Partisi adına bu çağrıyı yaptıktan ve 'destekleriz' dedikten sonra bu tespitin ne kadar doğru olduğu kamuoyunun verdiği tepkiden bir kez daha görüldü. 6'lı Masa buna yanaşmadı. Kemal Bey'in adaylığı netleşti. Ocak 2023'de Meclis'te basın toplantısı yaptım. 'Mansur Bey'i kabul etmediniz, biz Zafer Partisi olarak Kemal Bey'i destekleyebiliriz ama çevresindeki saray artığı politikacılardan uzak dursun, FETÖ, PKK'yla ilişkili siyasetçilerden uzak dursun, 1924 anayasası desin, sığınmacıları, kaçakları 1 sene içerisinde gerekirse zorla yollayacağını söylesin, kendisini destekleriz. Milletvekilliği talebimiz de yok" dedik. Daha sonra CHP ile imzalanan ilkeler aşağı yukarı aynı ilkelerdir. Fakat buna da bir cevap alamadık. Bu arada ATA ittifakının kuruluş süreci sancılı oldu.

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"SİNAN BEY 'MANSUR BEY ADAY OLURSA OLMAM' DEDİ"

Aşağı yukarı 1 sene önce Sinan Bey'le yemek yedik. Sinan Bey o yemekte aday olacağını; ancak Mansur Bey aday olursa aday olmam demişti. Bir beyin fırtınası yaptık. Mansur Bey'in aday olursa kazanacağı konusunda o da benimle hemfikirdi. O şekilde ayrıldık. Olayların gelişmesi, benim de adaylığı düşünmemi gerektirdi. Sinan Bey adaylık konusunda kararlıydı. Ben aday olsam Sinan Bey de aday olacaktı. Bu da istediğimiz sinerjinin ortaya çıkmasını engelleyecekti. Bu durumda Türkiye'yi kendimden daha fazla sevdiğim için, önemli olan Türkiye'nin iki ittifak arasında sıkıştırılmasından kurtarılması için bu ittifakın arasında zorlayıcı güçler olarak görülen HÜDA PAR ve HDP'yi engellemek için Sinan Bey'i aday gösterdik. Bu alanda Zafer Partisi'nin öncülüğü Erdoğan'ın birinci turda önledi. Sığınmacılar meselesi siyasetin egemen konusu haline getirdi. HDP ve Yeşil Sol'un 'Biz siyaseti domine ederiz, belirleriz' tezinin ne kadar çürük olduğunu gösterdi.

"BİR KÖTÜ SÖZ SÖYLEMEDİK, NEZAKETSİZLİK YAPMADIK"

Gerçekten sır olsaydı kavga ederdik. Çünkü sırrı gizlersiniz. Örtmek için gerekeni yaparsınız. Bizim yaptığımız normal. Sinan Bey'le bir aşamada farklı noktalarda durduk. O bir başka tercih geliştirdi, gerekçelerini anlattı. Ben de kendisine kendi gerekçelerimi anlattım. El sıkışarak ayrıldık. Bir kavga ve kötü sözü gerektirecek, nezaketsizliği gerektirecek bir şey olmadı. Doğrusu bazı Oğan'dan daha Oğancı, Özdağ'dan daha Özdağcı, kötü niyetli olmayan ama heyecanlı arkadaşlar sosyal medyada sert şeyler yazdığında ben de, Sinan Bey'in de susturduğunu biliyorum.

"BİZ BUNA KAÇAK VE SIĞINMACI DEĞİL; İŞGALCİ DİYORUZ"

Bu aynı zamanda parlamentonun Cumhurbaşkanlığı sistemini denetleyici mekanizması olarak devreye girmesini beraberinde getirir. Bu anlamında demokratik yapıyı sağlayabilir. Bir taraftan topal ördek pozisyonuna sokabilir, ama bu sedece resmin bir yanı. Diğer yanı da dengelerin kurulmasına yardımcı olur. Bizim açımızdan Türkiye'nin kök sorunu var. Bu sorun net; artık biz buna sığınmacı ve kaçak da demiyoruz; işgalciler diyoruz. Göç İdaresi, nüfusun yüzde 20 olduğunu açıkladı. Bu 17 milyondur. Kendi yaptığımız hesaplamalarla 13 milyon diyordum. Şimdi daha fazla olduğu da netleşti. Bunu aşamayan Türkiye hiçbir sorunu aşamaz. Bu sorunu çözmeden ekonomiyi çözemezsiniz. Bacaklarınızda 20'şer kilo demir bağlı. Sahilde duruyorsunuz ve 'serbest mi, sırt üstü mü yüzelim' diyorsunuz. Bacaklarınızla bu ağırlıkla ancak batarsın, Türkiye'de batıyor zaten. Onun için biz bunu ana mesele yaptık. Bize net teklif geldi.

"ŞARTIMIZ HÜKÜMETTE OLMAK VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'YDI"

Numan Bey geldi 'desteğinizi istiyoruz' dedi. Bizim bir şartımız var dedik. 'Türkiye'nin en önemli meselesi bu'. 'Evet 3 milyon 964 bin sığınmacı var' dedi. Böylece İçişleri Bakanlığı'nın Süleyman Soylu döneminde verdiği rakamın yalan olduğunu gördük. 1 milyon 250 bin daha olduğunu öğrendik 'Bunların ve diğerlerin dönmesini ana mesele görüyoruz. Sizin böyle bir programınız yok. Bu irade Zafer Partisi'nde var. Bizim Cumhurbaşkanlığımızı desteklememizin ana şartı, Hükümette yer alırız, İçişleri Bakanlığı bizde olur, Anadolu Kalesi projesini başlatırız'. Anadolu Kalesi şu; sınırlara tekrar mayın döşeyeceğiz, deliği kapatırken aynı zamanda Suriye ile anlaşarak geriye göçü hızla gerçekleştireceğiz. Bu arada Afgan ve Afrikalıların göçünü şekillendireceğiz. Bu kaynaklar elimizde olacak, kiralar düşecek, enflasyon azalacak, iş artacak. Ama anlaşamadık. Sayın Kurtulmuş 'Erdoğan böyle çalışmıyor' dedi. 'Siz kabul edeceksiniz, o bir şey size kendisi verecek' dedi. Ben de güldüm 'Biz de öyle çalışmıyoruz' dedim. Bizim şartımız buydu. 'Size karşı samimiyim ve açığım, Kemal Bey'le görüştük ve kabul' etti dedim Numan Bey'e.

"AK PARTİ'NİN GERİ GÖNDERME GİBİ BİR PLANI YOK"

Bakın şu net. AK Parti'nin gönderme gibi bir planı yok. Hepsine vatandaşlık verecek. Bu bir ümmetleşme projesi. Biz kimsenin düşmanı değiliz. Ne Millet İttifakı ne Cumhur İttifakı'nın. Bu Türk milletinin varoluş meselesidir. Bunu kabul edenle el sıkışır, gerçekleşmesi için çalışırız. Bizi yanıltabilirlerdi. 'Biz de bunda kurtulmak istiyoruz' diyebilirlerdi. Nitekim onlardan bir geri dönüş olmadı olumlu veya olumsuz. Biz de CHP'yle bir uzlaşma sağladık, bunu da kamuoyuna açıkladık.

"BAHÇELİ İLE HÜDAPAR'I YANYANA TAHAYYÜL EDEBİLİR MİYDİNİZ?"

İleride Türk siyasetinde nasıl gelişmeler olur. Bugünden bir şey söylemek mümkün değil. Bir araya gelmesi mümkün olmayan siyasi figürlerin bir araya geldiğini görüyoruz. 1999 yılında sayın Bahçeli ile HÜDAPAR Genel Başkanı'nı aynı karede yanyana göreceğini tahayyül edebilir miydiniz? Siyaset zaman zaman beklenmedik gelişmelere neden oluyor. İleride Türk siyasetinin dinamikleri, Türkiye'nin güvenlik, ekonomik meseleleri nasıl bir siyasi kombinasyon gerektirir bugünden benim bir önyargılı 'şunlar şunlar olmaz' demem mümkün değil. Olmayacak nelerdir? Bizim kırımız çizgimiz. İstiklal Harbimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'de işgalcilerdir. Bunlardan taviz vermemiz mümkün değil. Cumhuriyetin kuruluş ilkesi tesis edilecek ve işgalciler vatanlarına dönecek.

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