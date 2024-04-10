Zafer Algöz: Sizler olmadan ilk bayramımız
24 gün arayla önce annesi Güner Algöz, ardından babası Cevdet Algöz'ü kaybeden Zafer Algöz, Ramazan Bayramı'nı buruk bir mesajla kutladı
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Zafer Algöz'ün annesi ve babası...
Zafer Algöz, 8 Mart'ta annesi Güner Algöz'ü, 24 gün sonra da babası Cevdet Algöz'ü kaybetmişti.
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Zafer Algöz ve annesi Güner Algöz...
Anne ve baba acısını peş eşe yaşayan Zafer Algöz için Ramazan Bayramı buruk geçiyor.
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"SİZLER OLMADAN İLK BAYRAMIMIZ"
Sosyal medya hesabından annesi Güner Algöz ve babası Cevdet Algöz'ün aynı karede yer aldığı bu fotoğrafı yayımlayan Zefer Algöz; "Sizler olmadan ilk bayramımız. Mekânları cennet, ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.
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