Ünlü oyuncu Zac Efron'un görünüşü bir kez daha sorgulanıyor. Hayranları, başrollerini Nicole Kidman ve Joey King ile paylaştığı 'A Family Affair' (Bir Aile Meselesi) filmini izledikten sonra ünlü oyuncunun yüzündeki değişime sosyal medyadan tepki verdi.

36 yaşındaki oyuncu, romantik komedi türündeki filmin kamera arkası görüntülerini içeren bir videoyu Instagram'daki takipçileriyle paylaştı. Görüntülerde Efron'un takipçilerinin dikkatini çeken sadece setteki eğlenceli ortam değil, ABD'li oyuncunun yüzündeki değişimdi de. Efron'un paylaşımına endişeli yorumlar yağdı.