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        Haberler Dünyadan Zac Efron'un estetikli yüzü seyirciyi çıldırttı - Magazin haberleri

        Zac Efron'un yüzünün estetikli görünümü seyirciyi çıldırttı

        Nicole Kidman ile başrolleri paylaştığı paylaştığı 'A Family Affair' (Bir Aile Meselesi) filmi yayına giren Zac Efron'un yüzü tartışma başlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 10:03 Güncelleme: 03.07.2024 - 10:24
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        • 1

          Ünlü oyuncu Zac Efron'un görünüşü bir kez daha sorgulanıyor. Hayranları, başrollerini Nicole Kidman ve Joey King ile paylaştığı 'A Family Affair' (Bir Aile Meselesi) filmini izledikten sonra ünlü oyuncunun yüzündeki değişime sosyal medyadan tepki verdi.

          36 yaşındaki oyuncu, romantik komedi türündeki filmin kamera arkası görüntülerini içeren bir videoyu Instagram'daki takipçileriyle paylaştı. Görüntülerde Efron'un takipçilerinin dikkatini çeken sadece setteki eğlenceli ortam değil, ABD'li oyuncunun yüzündeki değişimdi de. Efron'un paylaşımına endişeli yorumlar yağdı.

        • 2

          Pek çok seyirci, “Zac Efron'a ne oldu? Tamamen farklı bir insana benziyor" benzeri tepkiler verdi. Sosyal medya kullanıcıları, Efron'un estetiğin dozunu kaçırdığı yönünde eleştirilerde bulundu.

          Bazı hayranlarıysa ünlü oyuncunun yıllar önce evinde tehlikeli bir kaza geçirdiğini ve yüzünden ameliyat olmak zorunda kaldığını hatırlatarak onu savundu.

        • 3

          Zac Efron, görünümündeki dönüşüme neyin yol açtığı konusunda konuşurken, bazı tıbbi prosedürlerden geçmek zorunda kaldığını ancak düşünüldüğü gibi kozmetik nedenlerden dolayı olmadığını açıklamıştı.

        • 4

          Zac Efron'un 2019'daki hali...

          2022'de Men's Health'e verdiği bir röportajda oyuncu, genişleyen çene hattının aslında eski bir yaralanmadan kaynaklandığını söylemişti. Zac Efron, 2013 yılında evinde çoraplarıyla koşarken ayağı kaymış ve çenesini bir çeşmenin granit köşesine çarpmıştı. Yaralanma o kadar şiddetliydi ki bilincini kaybetmiş ve çene kemiği kırılmıştı.

        • 5

          Hakkında estetik ameliyat söylentileri çıkan Zac Efron, 2022'de Entertainment Tonight'a konuşurken, söylentileri, "komik" olarak nitelendirmiş ve farklı görünen yüzünün, ameliyattan değil, 2013'teki çene yaralanmasından kaynaklandığını yinelemişti.

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