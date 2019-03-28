Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, dilencilere yönelik rutin bir operasyon gerçekleştirdi. Sivil ve resmi ekiplerce yapılan operasyonda Nevşehir doğumlu Yağmur G. (19) isimli dilenci, B. isimli 6 günlük erkek bebeğiyle birlikte dilenirken suçüstü yakalandı.

100 YAŞINDA DİLENDİRİLİYOR

İHA'da yer alan habere göre yapılan operasyonda İlkadım ilçesi Gazi Caddesi üzerinde dilenen 100 yaşındaki Ayşe A. da suçüstü yakalandı. 100 yaşındaki dilenci kendisini torununun dilendirdiğini iddia etti. Yakalanarak evrak düzenlemesi için Dilenci Toplama Merkezi’ne götüren Ayşe A.’yı, toplama merkezinden kendisini dilendirdiği iddia edilen torunu Celil A. teslim aldı. İdari işlem uygulanan dilenciler daha sonra kendilerini almaya gelen yakınlarına teslim edildi.