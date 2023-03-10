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Haberler Müzik 'Yüzyüzeyken Konuşuruz'dan 'Durmaz Akar' - Magazin haberleri

'Yüzyüzeyken Konuşuruz'dan 'Durmaz Akar'

'Yüzyüzeyken Konuşuruz', yeni şarkısı 'Durmaz Akar' ile dinleyiciyle buluştu. Parçanın söz ve müziği Kaan Boşnak’a, düzenlemesi ise 'Yüzyüzeyken Konuşuruz'a ait

Giriş: 10.03.2023 - 14:03 | Güncelleme: ABONE OL
'Yüzyüzeyken Konuşuruz'dan 'Durmaz Akar' - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

'Yüzyüzeyken Konuşuruz'un, haziran ayında yayınlanması planlanan albümün ayak seslerini taşıyan 'Durmaz Akar' adlı şarkısı müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Şarkının mix’ini, prodüktörlüğü de üstlenen Mert Medeni yaptı. Mastering’te Evren Göknar imzası taşıyan 'Durmaz Akar', dinleyiciyle buluştu.

'Yüzyüzeyken Konuşuruz', gerek şarkı sözleri gerekse, doğu-batı sentezleriyle harmanlanmış synth katmanlarıyla ayrı bir ruh taşıyan 'Durmaz Akar' adlı parçasıyla haziran ayında yayınlanacak yeni albümlerini de müjdelemiş oldu.

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