'Yüzyüzeyken Konuşuruz'dan 'Durmaz Akar'

'Yüzyüzeyken Konuşuruz'un, haziran ayında yayınlanması planlanan albümün ayak seslerini taşıyan 'Durmaz Akar' adlı şarkısı müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Şarkının mix’ini, prodüktörlüğü de üstlenen Mert Medeni yaptı. Mastering’te Evren Göknar imzası taşıyan 'Durmaz Akar', dinleyiciyle buluştu.

'Yüzyüzeyken Konuşuruz', gerek şarkı sözleri gerekse, doğu-batı sentezleriyle harmanlanmış synth katmanlarıyla ayrı bir ruh taşıyan 'Durmaz Akar' adlı parçasıyla haziran ayında yayınlanacak yeni albümlerini de müjdelemiş oldu.