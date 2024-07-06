6. LİMON SUYU

Limon suyu uzun zamandır saç ve cilt rengini açmak için bir ev ilacı olarak kullanılmaktadır ve cilt rengini açıcı kremlerde yaygın bir bileşendir. Birçok kişi limon suyunun güneş lekelerini soldurduğuna yemin etse de, limon suyu asidiktir ve kurumaya neden olabileceği gibi cildi ve gözleri tahriş edebilir.