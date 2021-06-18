Kendine bir kariyer oluşturmak için modellik ajanslarının kapılarını çalmaya başladığını anlatan genç adam "En az beş veya altı yere başvuruda bulunduğumu hatırlıyorum ama hepsi beni reddetti. Çünkü çok iriydim ve çok yuvarlak bir yüzüm vardı" diye konuşmuştu.