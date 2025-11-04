Habertürk
        Yüzüne demir parçası saplandı!

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde römorktan kömür indirirken çekme halatının kopması sonucu demir parçası yüzüne saplanan 50 yaşındaki Hakkı D., ağır yaralandı. Yüzündeki demir çıkarılamayan Hakkı D., İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 22:23 Güncelleme: 04.11.2025 - 22:23
        Yüzüne demir parçası saplandı!
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, römorktan kömür indirirken çekme halatının kopması sonucu demir parçası yüzüne saplanan Hakkı D. (50), hastaneye kaldırıldı.

        Olay, saat 19.00 sıralarında İnegöl’e bağlı kırsal Şehitler Mahallesi’nde meydana geldi. Hakkı D., evinin bahçesindeki römorktan kömür indirdiği sırada römork üzerindeki çekme halatı bir anda koptu. Halatın ucundaki demir parçası Hakkı D.’nin yüzüne saplandı.

        Yaralanan Hakkı D., aile fertleri tarafından özel otomobille İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yüzündeki demir parçası çıkarılamayan Hakkı D., ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

