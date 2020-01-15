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Yüzüklerin Efendisi dizisinin kadrosu belli oldu

Amazon tarafından servis edilecek The Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi) dizisinin oyuncu kadrosunu açıklandı. J.R.R. Tolkien tarafından kaleme alınan Yüzüklerin Efendisi dizisinin oyuncu kadrosu merak uyandırdı

15.01.2020 - 11:35 | Güncelleme:
Yüzüklerin Efendisi

Fantastik edebiyatın en önemli eserleri arasında yer alan ve daha önce sinemaya da uyarlanan Yüzüklerin Efendisi – The Lord of the Rings Amazon tarafından diziye uyarlanıyor.

Yayın tarihi henüz belli olmayan dizi ile ilgili detaylar yavaş yavaş belli oluyor. J.R.R. Tolkien tarafından kaleme alınan kitabın dizi projesinin oyuncu kadrosu da şekillendi.

Dizinin başrol oyuncusunun Game of Thrones'ta Sean Bean tarafından canlandırılan Ned Stark’ın gençliğine hayat veren Robert Aramayo olduğu kaydedildi.

Amazon tarafından ilan edilen oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickersve Daniel Weyman.

Yüzüklerin Efendisi dizisi, Tek Yüzük'ün yaratılışı, Sauron'un yükselişinin dahil olduğu 3441 yıllık bir dönemde geçecek.

Star Trek Beyond'un senaristleri olarak tanınan Patrick McKay ve John D. Payne'in senaryosunu kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise J.A. Bayona üstlenecek.

 

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