Mersin'in Silifke ilçesinde, edinilen bilgiye göre, Kum Mahallesi yakınlarındaki sazlıkta, gece henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı yere gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, arazi şartlarının uygun olmaması nedeniyle yangına müdahale edemedi.

ALEVLER YAZLIKLARI TEĞET GEÇTİ

İHA'daki habere göre yangının yazlık evlere yakın bir yerde çıkması tedirginliğe yol açtı. Yazlıkçılar evlerinden çıkarak yangının sönmesini korku dolu gözlerle izleyip büyük bir endişeye kapıldı.

50 DÖNÜM SAZLIK KÜLE DÖNDÜ

300’ün üzerinde kuş türü ve çok sayıda bitki türünün bulunduğu Göksu Deltası’ndaki yangında yaklaşık 50 dönüm sazlık arazi yandı. Bataklık içerisindeki yangının sabah saatlerinde kendiliğinden söndüğü belirtildi.