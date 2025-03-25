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        Haberler Yaşam Yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde dörtnala snowboard

        Yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde dörtnala snowboard

        Kayak sporcuları Kaan Korucu ve Talha Örs, yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde dörtnala koşan atlara bağladıkları iplerle snowboard yaptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 09:50 Güncelleme: 25.03.2025 - 09:50
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        Yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde dörtnala snowboard
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        Kars-Ardahan sınırında yer alan 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün buz tutan yüzeyi çeşitli aktivitelere sahne oluyor.

        Atlı kızak turundan Eskimo usulü balık avına, hız pateninden, buz patenine kadar etkinlikler yapılan Çıldır Gölü'nde son olarak iki arkadaş dörtnala koşan atlara bağladıkları iplerle snowboard yaptı.

        Kayak sporcuları Kaan Korucu ve Talha Örs, Çıldır Gölü'ndeki gösterilerine önce atlı kızakların çektiği iplerle snowboard yaparak başladı. Hız ve cesaretin birleşimi olan gösteride sporcular yeteneklerini sergilerken, izleyiciler keyifli anlar yaşadı.

        Kayakçılardan Kaan Korucu, izleyenleri heyecanlandırdı. Çıldır Gölü'nün benzersiz bir doğa ortamında gösteri yapabilmenin kendilerine büyük bir heyecan verdiğini belirten Kaan Korucu, "Çıldır Gölü'nün buzlu yüzeyi gerçekten çok özel bir yer. Burada hem hız yaparak eğlendik hem de doğayla iç içe bir deneyim yaşadık. Bu tür etkinlikler, doğa sporlarının ne kadar keyifli ve farklı olduğunu gösteriyor" dedi.

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        #çıldır gölü
        #snowboard
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