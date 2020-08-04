Yüzdeki kılcal damarlar cildin yaşlanmasıyla incelmesi, güneşte fazla kalma, soğuk hava, genetik yapı ve hormonal haplar gibi nedenlerle ortaya çıkar. Bu durum cildin daha yıpranmış bir görüntüye sahip olmasına neden olur. Ortaya çıkan bu kılcal damarları bitkisel yöntemlerle çözerek sıkıntılarınızı giderebilirsiniz.

At Kestanesi

Atkestanesini un haline getirin ve zeytinyağı ile karıştırarak 20 gün güneşte beklemesini sağlayın. Sonra her sabah yüz bölgenize uygulayarak bekletin ve yıkayın.

Ihlamur Suyu

Kaynamış ıhlamur suyunu yüzünüze sürün ve 20 dakika bekletin. Sonra ılık suyla yıkayarak nemlendirin. Her gün uygularsanız fayda sağlayacaktır.

Kuşburnu Çiçeği Suyu

Kuşburnu çiçeğini kaynatın ve ılıdıktan sonra her akşam yüzünüze uygulayın 15 dakika bekleyin ve nemlendirin.

Gelincik Çiçeği Suyu

Kaynattığınız gelincik çiçeğinin suyunu sabah ve akşam temizlemek için kullanın sonra nemlendirici uygulayın. Kırışıklıklara da fayda sağlayacaktır.

Gül Suyu

Yüzünüzü gül suyu ile sabah akşam temizleyin ve kuruması için bırakın. Sonra nemlendirici uygulayın.

Limon Suyu

Taze limon suyu uygulamanız da faydalı olacaktır. Ayrıca cildin sıkılaşmasına da etkili olur.