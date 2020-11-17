Yüzün uzun süre kötü şartlara maruz kalması ya da bazı etkenler yüzünden sertleşerek kuruması; canlılığını yitirmesine ve matlaşmasına neden olur. Cildin yumuşaması ve doğallığını kazanması için bir takım maskeler uygulamak ve yumuşaklığını tekrar kazandırmak gereklidir.

Yüz Yumuşatıcı Maskeler

Bir yumurtanın sarısının içine bir tatlı kaşığı süt ilave edin ve karıştırın. Bu karışımı yüzünüze uygulayın; 20 dakika sonra ılık su iyice yıkayın. Nemlendirici krem sürün. Haftada bir kez uygulamanız yumuşamasını sağlayacaktır.

Bir yumurta sarısı, bir kaşık kuru maya ve bir kaşık zeytinyağını karıştırarak kıvamını sağlayın. Yüzünüze bu karışımı uygulayın.20 dakikalık süre sonunda ılık su ile yıkayın ve nemlendirici sürün. Haftada bir defa uygulamanız yeterlidir. Düzenli yapmanız ile cildiniz yumuşayacaktır.

Bir adet muzu iyice ezin; bir yemek kaşığı yoğurt, bir yemek kaşığı bal, bir çay kaşığı jojoba yağı, bir yumurta akı, bir tatlı kaşığı beyaz kili karıştırın. Yüzünüzü öncesinde yıkayıp kurulayın ve bu karışımı cilde uygulayın. Kurumaya başladığı zaman ılık su ile yıkayın. Nemlendirici krem uygulayın. Yumuşak bir cildiniz olacaktır.