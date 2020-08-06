Zamanla yüzde ortaya çıkan sarkmalar ve esneklik kaybı için bazı maskeler ve peelingler ile fayda sağlayabiliriz. Ayrıca; yüz yogası ile de oluşan sarkmaların ve yıpranmaların önüne geçebiliriz. Yüz kasları bu sayede çalışarak hem esneyecek hem de toparlanacaktır.

Yoga; insan bedenine dinginlik, rahatlama ve huzur verir. Aynı şekilde yüzde de kasların gevşemesini ve sert çizgilerin ve oluşan sarkma ve hasarların düzelmesini sağlar. Yüzde bulunan deformasyona uğrayan kısımlara uygulanan baskı ile kan dolaşımının hızlandırılması ve cildin elastikliğini kazanarak toparlanmasını sağlıyor. Parmaklarla yapılan her dokunma hareketi belli noktalarda hislerin güçlenmesini ve canlanmasını etkileyerek hareketlendiriyor.

Asya ülkelerinde çok fazla uygulanan bu yöntem sayesinde, yaşlanma belirtilerinin gecikmesi açısından oldukça etkili bir kullanım alanı bulmaktadır. Türkiye’de Lourders Çabuk yüz yogası tekniklerini öğreten bir yoga eğitmenidir. Bu teknikleri onun tarafından yapılış şekliyle sizlere aktarıyoruz.

Yüz Yogası Teknikleri

Göz Kapakları İçin: Kaşlarınıza avuç içlerinizi yerleştirin ve üst kısma doğru baskı uygulayın. Gözler irice açılıyor ve siz aşağıya doğru bakıyorsunuz. Zorlayıcı bir hareket; ancak göz kapakları çalışmasına olanak veren bir tekniktir. Göz kapağı sarkmalarını önleme açısından uygulanan bir yöntem.

Dudak İçin: Dudakların arasına kalem sıkıştırarak yuvarlama yapıyorsunuz. Bu hareket en az 20 kez tekrarlanıyor. Dudakların etrafında oluşan kırışıklıkların yok edilmesini amaçlayan bir yöntem. Bu sayede dudak etrafında olan kaslar çalışıyor.

Yanaklar İçin: Bir balonu şişerek yavaş yavaş dudakları açın ve balondaki havanın ağzın içinden dönerek boşaltılmasını sağlayın. Bu tekniği 4-5 defa tekrar edin. Yanak kaslarının çalışmasını amaçlayan bu yöntem ile oluşan sarkmalar ve kırışıklıklar düzelecektir.

Boyun İçin: Alt çene kasılı halde, alt dişleri; üst dişler üzerine geçirerek yapılan bu harekette; boyun kasları çalışıyor. Gözler yukarı bakacak şekilde 4-5 kez tekrar edin. Bu sayede boyunda oluşan sarkmalar ve kırışıklıklarda düzelme sağlanacaktır.

Yüz yogası yüzde oluşan kırışıklık ve sarkmalar için oldukça düzeltici fayda sağlaması açısından düzenli olarak uygulanması gereken bir yöntemdir. Belli süre sonra oluşan olumlu sonuçları görerek mutlu olacaksınız.