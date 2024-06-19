Yusuf Yazıcı: “Türkiye’de oynamış gibiydik”

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında BVB Stadyumu’nda Gürcistan’ı 3-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından ay-yıldızlı futbolcu Yusuf Yazıcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Stadyumu dolduran Türk taraftarlara teşekkür ederek sözlerine başlayan Yazıcı, “Çok teşekkür ediyoruz onlara. Sanki Türkiye’de oynamış gibiydik. Zaten nereye gidersek gidelim her yerde bizimle beraberler. Onun için onlara çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Gruptan çıkma adına maç maç gitmeleri gerektiğine dikkat çeken Yusuf, Portekiz müsabakasından sona bu konu hakkında daha rahat konuşabileceklerini dile getirdi.

“Arda çok fantastik bir gol attı”

Arda Güler’in 65. dakikada attığı gole de değinen milli futbolcu, “Arda çok fantastik bir gol attı. Belki de turnuva bittikten sonra turnuvanın en iyi golleri arasında olacak. Onun adına çok mutlu oldum. İnanılmaz bir sol ayak golü” şeklinde konuştu.

“Bazen şans yanınızda olsun, top sizi sevsin istiyoruz”

Yusuf, karşılaşmanın son dakikalarında kaçırdığı golle alakalı ise şunları söyledi:

“Bazen şans yanınızda olsun, top sizi sevsin istiyoruz. Bugün top bizi biraz değil bayağı sevdi. Onun için çok mutluyuz. Gol olsa farklı şeyler konuşacaktık şu an. Ama peşine de Kerem’in golü çok mutlu olduk. Doğum günü olan hocamıza da çok iyi bir hediye vermiş olduk."