Trabzonspor, Fransız kulübü Lille´den eski oyuncusu Yusuf Yazıcı´yı kadroya kattı. 1 yıl kiralanan Yusuf Yazıcı, yarın ligde oynanacak Ümraniyespor - Trabzonspor maçını tribünden takip edecek. Özel uçakla İstanbul´a gelecek Yazıcı, takım arkadaşlarıyla bir araya gelecek. Sonrasında yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

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