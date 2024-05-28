Yusuf Yazıcı: Milan'ı görmezden gelemezsiniz

Lille ile sözleşmesi bitecek olan milli oyuncu Yusuf Yazıcı, geleceği ile ilgili dikkat eden açıklamalarda bulundu.

Fransa'dan So Foot'a konuşan Yusuf Yazıcı, "Benim için geleceğin ne getireceğini hala bilmiyorum çünkü Lille'de mutluyum. Birçok büyük kulübün benimle ilgilendiğini görmek harika ama benim asıl yapmak istediğim şey EURO 2024'e konsantre olmak." dedi.

"MILAN'I GÖRMEZDEN GELEMEZSİNİZ"

Milli oyuncu, "Futbolda hâlâ birçok hayalim var. Tabii ki Milan gibi kulüpleri görmezden gelemezsiniz. Ronaldinho var, Beckham var... Geleceğin benim için ne getireceğini göreceğiz." açıklamasını yaptı.

BU SEZON 16 GOLE ETKİ ETTİ

27 yaşındaki Yusuf Yazıcı, 2019 yazında 18.5 milyon euro karşılığı transfer olduğu Lille'de bu sezon 42 resmi maça çıktı ve 12 gol atıp 4 asist yaptı.