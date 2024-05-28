Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        102
        Fenerbahçe
        FB
        99
        Trabzonspor
        TS
        67
        Rams Başakşehir
        İBFK
        61
        Kasımpaşa
        KSM
        56
        Beşiktaş
        BJK
        56
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        54
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        52
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        50
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        49
        Gaziantep FK
        GFK
        44
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        44
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        43
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        42
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        41
        Tümosan Konyaspor
        KON
        41
        MKE Ankaragücü
        MKE
        40
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        40
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        37
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Futbol Fransa Yusuf Yazıcı: Milan'ı görmezden gelemezsiniz - Futbol Haberleri

        Yusuf Yazıcı: Milan'ı görmezden gelemezsiniz

        Fransız ekibi Lille ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Fransız basınından So Foot'a konuşan Yazıcı, "Milan'ı görmezden gelemezsiniz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 14:20 Güncelleme: 28.05.2024 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yusuf Yazıcı'dan Milan sözleri!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Lille ile sözleşmesi bitecek olan milli oyuncu Yusuf Yazıcı, geleceği ile ilgili dikkat eden açıklamalarda bulundu.

        "GELECEĞİN NE GETİRECEĞİNİ BİLMİYORUM"

        Fransa'dan So Foot'a konuşan Yusuf Yazıcı, "Benim için geleceğin ne getireceğini hala bilmiyorum çünkü Lille'de mutluyum. Birçok büyük kulübün benimle ilgilendiğini görmek harika ama benim asıl yapmak istediğim şey EURO 2024'e konsantre olmak." dedi.

        "MILAN'I GÖRMEZDEN GELEMEZSİNİZ"

        Milli oyuncu, "Futbolda hâlâ birçok hayalim var. Tabii ki Milan gibi kulüpleri görmezden gelemezsiniz. Ronaldinho var, Beckham var... Geleceğin benim için ne getireceğini göreceğiz." açıklamasını yaptı.

        BU SEZON 16 GOLE ETKİ ETTİ

        27 yaşındaki Yusuf Yazıcı, 2019 yazında 18.5 milyon euro karşılığı transfer olduğu Lille'de bu sezon 42 resmi maça çıktı ve 12 gol atıp 4 asist yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katliam gibi kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı!
        Katliam gibi kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı!
        Sahte 1,5 milyon dolar ele geçirildi
        Sahte 1,5 milyon dolar ele geçirildi
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        Rekorları kıra kıra şampiyon oldu!
        Rekorları kıra kıra şampiyon oldu!
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        İstanbul'un göbeğinde beton mikseri faciası!
        İstanbul'un göbeğinde beton mikseri faciası!
        'Evde Tek Başına' evi satılık!
        'Evde Tek Başına' evi satılık!
        İstanbul'da dehşet! Karısının boğazını kesip öldürdü! Katil aranıyor!
        İstanbul'da dehşet! Karısının boğazını kesip öldürdü! Katil aranıyor!
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        Bodrum'da evlendiler
        Bodrum'da evlendiler
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        Yıldıza yer açılıyor! 13 milyon Euro...
        Yıldıza yer açılıyor! 13 milyon Euro...
        Haftada 55 saat üzerinde çalışanlarda ve kısa boylularda o risk artıyor
        Haftada 55 saat üzerinde çalışanlarda ve kısa boylularda o risk artıyor
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?
        Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?
        Habertürk Anasayfa