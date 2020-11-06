Lille, UEFA Avrupa Ligi'nde Milan'a konuk olurken Yusuf Yazıcı tarihe geçti! Maçta üç gol atan milli futbolcumuz Avrupa'da üçüncü maçında ikinci hat-trick'ini yapmış oldu!

21. dakikada penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Yusuf, 55 ve 58. dakikalarda bir kez daha sahne aldı ve Lille'i 3-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Yusuf Yazıcı, San Siro'da Rivaldo'dan 2000-01 sonra Milan'a hat-trick yapan ikinci futbolcu oldu.