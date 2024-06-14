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        Haberler Bilgi Magazin Yusuf Kavaklı kimdir, kaç yaşındaydı? Yusuf Kavaklı vefat mı etti, hastalığı neydi? Yusuf Kavaklı cenazesi ne zaman, nereden kalkacak?

        Yusuf Kavaklı kimdir, kaç yaşındaydı ve hastalığı neydi?

        İlahiyatçı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti. Vefat haberini birlikte program yaptığı sunucu Nur Viral "Çok acı bir haberle güne başladım. Çok kıymetli hocamız Yusuf Kavaklı vefat etti." ifadeleri ile duyurdu. Bir süredir sağlık sorunları dolayısıyla tedavi altında olan Kavaklı'nın hayatı ve kariyerine ilişkin bilgileri sizlerle paylaştık. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 18:42 Güncelleme: 14.06.2024 - 18:42
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          Uzun süredir sağlık problemleri nedeniyle tedavi gören ve bir süredir yoğun bakımda hayat mücadelesi veren Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti. Vefat haberi ardından sevenleri tarafından "Yusuf Kavaklı neden vefat etti, hastalığı neydi? Yusuf Kavaklı kaç yaşında, nereliydi?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

        • 2

          Aylar önce katıldığı programda ağır bir ilaç kullandığından dolayı saçlarının döküldüğünü açıklayan Yusuf Kavaklı kanserdi. Yusuf Kavaklı'nın cenazesi 15 Haziran 2024 Cumartesi günü öğlen ezanında Fatih Camii'nden kalkacak.

          YUSUF KAVAKLI KİMDİR?

          Yusuf Kavaklı, 1946 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. İlkokulu Köyünde bitirdi. 1970 yılında İstanbul İmam-Hatip Lisesinden, 1974’te İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu.

        • 3

          24 Ağustos 1966 tarihinde Eyüp Müftülüğüne bağlı Bayrampaşa Kartaltepe Çift Şerefeli Cami’de İmam-Hatip olarak memuriyete başladı.

          17 Aralık 1975 tarihinde Bayrampaşa endüstri meslek lisesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak tayin edildi ve 1977 yılı Temmuz ayında Zeytinburnu İmam Hatip Lisesine tayin edildi.

          1977-1979 yılları arasında Zeytinburnu İmam Hatip Lisesinde Öğretmen ve Müdür yardımcısı olarak görev yaptı.

          1 Ağustos 1979-30 Kasım 1980 tarihleri arasında vatani görevini yedek subay olarak Ankara-Mamak-229.piyade alayında tamamladı.

          Askerlik görevi bitince Diyanet İşleri Başkanlığında denetçi imtihanına girdi ve 1981 yılında İstanbul Bakırköy müftülüğüne murakıp olarak tayin oldu.

          1982 yılında Diyanet İşleri Başkanlığınca Belçika‘ya Din Dersi Öğretmeni olarak gönderildi. 1982-1986 yılları arasında Belçika’da din dersi öğretmenliği yaptı.

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