Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yabancı kuralıyla ilgili yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Özdemir'in "Bütün kulüplere görüşleri soruldu, hepsinin önerileri bizde var. Çoğunluğu 11 yabancı istiyor. Ben buna 'Evet' der miyim? Sahaya 11 yabancıyla çıkılmaz" ifadelerini eleştiren Günay, daha önceki kuralların Türk futbolunu ileriye götürmediğini savunarak yanıt verdi.

Günay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "'Kulüpler 11 yabancı ile sahaya çıkmak istiyor' ifadesi, konuyu asıl mecrasından saptırmaya yönelik olsa gerek. Esas sorun; daha önce denenip olumlu bir sonuç alınamadığı halde, sınırlama ve yasakların Türk futboluna fayda getirmek bir yana zarar vereceğini görememektir" ifadelerini kullandı.