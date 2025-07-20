Yusuf Demir'in Elche'ye transferi iptal oldu!
İspanya La Liga'nın yeni ekiplerinden Elche, Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan Yusuf Demir'in transferinden yüksek maliyet nedeniyle vazgeçti.
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İspanya La Liga'ya yeni yükselen Elche, Galatasaray'da forma giyen Yusuf Demir'in transferinden vazgeçti.
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YÜKSEK MAAŞI ENGEL OLDU!
Kicker'ın haberine göre; İspanyol temsilcisi, 22 yaşındaki oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle transferi iptal etti.
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Yusuf Demir, Galatasaray'a geldiği günden bu yana yabancı kısıtlaması nedeniyle fazla forma şansı bulamadı.
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Genç isim sarı-kırmızılılarda 3 yılda tüm kulvarlarda 23 maça çıktı ve 2 gol - 2 asistlik performans sergiledi.
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1 yıllık sözleşmesi kalan Yusuf Demir'in akıbeti belirsizliğini korurken, oyuncu gelecek yıl G.Saray'dan 950 bin Euro net maaş kazanacak.
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