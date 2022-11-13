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Yusuf Azuz: Bir kadına bağlanmak için fırsatım olmadı -Magazin haberleri

Yusuf Azuz: Çok hızlı yaşadım, bir kadına bağlanmak için fırsatım olmadı

80 ve 90'lı yıllarda podyumlarda fırtınalar estiren Yusuf Azuz (66) ile buluştuk. Bir dönemin ünlü mankeni ile şöhretli yıllarını ve şimdiki hayatını konuştuk

Giriş: 13.11.2022 - 09:21 | Güncelleme: ABONE OL

  • AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com

    Podyum dünyası 80 ve 90'lı yıllarda oldukça güçlüydü. Mankenler, gösteri dünyasının aranılan figürleriydi. Sektörün zirvesinin yaşandığı bu dönemde pek çok yıldızın yolcuğu setlere de taşındı. Tolga Savacı, Yaşar Alptekin, Engin Koç gibi isimler televizyon ve beyazperde de boy gösterdi. Bu isimlerden biri de Yusuf Azuz'du. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren eski manken ile bir araya geldik. Bir dönemin ünlü ismi hem geçmişi hem de bugünlerini anlattı.

  • "PODYUMDA DANSI BAŞLATTIK"

    Ankara doğumlu olan Yusuf Azuz, çocukluk ve okul yıllarını şöyle anlatıyor:

    Ankara Koleji'nde eğitim alırken ilkokulda Carmen Operası'nda oynadım. Ardından okul radyosunda Rüştü Asyalı'nın öğrencisiydim. Ünlüler dünyasında yer alacağım o zamanlar belliydi sanki. Babam ve annem de müzisyendi. Annem caz ve pop müzisyen Ayferi. Babam ve annem ben iki yaşındayken boşanmış. Beni babaannem büyüttü. Babam ve üvey annem Çorum'da trafik kazasında vefat etti. Otomobilde ben de vardım, 5 yaşında şans eseri kurtuldum sadece kolum kırıldı. Ankara Üniversitesi'nde Arkeoloji okudum ama hayat bizi eğlence dünyasına sürükledi.

  • "ARKADAŞIM SAYESİNDE PODYUMA ÇIKTIM"

    Mankenlik yolculuğundan bahseden Azuz, "Tülin Okan Arı'nın, Tülin Zarafet ve Manken Okulu işin mektebiydi. Cem diye bir arkadaşım o da Tülin Hanım yeğeniydi. Bir defilede 3 erkek mankene ihtiyacı oldu. Cem, ben ve bir arkadaş ile podyuma çıktım. O dönemlerde erkek mankenler sopa gibi yürürlerdi, biz ise podyumda dansı başlattık, şovmen gibiydik. Defile bittiğinde ise kulisin önünde bir sürü ajans iş teklifi ediyordu. Başak Gürsoy dahil pek çok kişiyle çalıştım." diyor.

  • "BAKKAL AÇILIŞLARINDA BİLE ÜÇ TANE MANKEN OLURDU"

    "1970'lerden 2010'lara kadar bu sektörde şarkıcılık dışında her şeyi yaptım" diyen Azuz, mankenlik sektörü hakkında ise, "Eskiden bakkal açılında bile üç tane manken olurdu. Geçmişe göre belki defileler daha çok yapılıyor ama sektörel işler genelde. Birtakım hikayeler zamanla farklılaşıyor. Bizim dönemimiz gösteri işini farklılaştırdı, ben de bunun ekmeğini yedim." ifadelerini kullanıyor.

  • Mankenlik yıllarında ahlaksız teklif almadığını söyleyen Azuz, "Çanak tutarsan olur. İnsanın kendi yapısıyla alakalı o. Bir yerlere gelebilmek için birtakım insanların tahakkümü altına girmeye meyilli isen olur. Ben hiçbir zaman buna meyilli değildim. Hiçbir zaman parayla çok işim olmadı, yetinmeyi bilen bir insandım." şeklinde sözlerini sürdürdü.

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