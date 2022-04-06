Oyuncu Yüsra Geyik, önceki gün Florya'daki bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Köpeğini bir bebek arabasına koyan ve açık havada dolaşan Geyik, dünyaca ünlü mağazalardaki yeni sezon ürünleri de inceledi.
"BOŞ DURANI ALLAH SEVMEZ"
Muhabirlerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmeyen Yüsra Geyik, "Bildiğiniz üzere senaryo gereği rol aldığım projeden ayrıldım, şimdi yeni gelen tekliflere açığım. Bakalım... İş olsun, çalışalım. Boş duranı Allah sevmez." dedi.
"BAŞARISIZLIK ÇOKÇA UMUT BARINDIRAN BİR KELİME"
Öte yandan Yüsra Geyik, daha önce, "Başarısız olanı nasıl tanımlarız?" sorusuna yanıt vermişti. Geyik, "Bir şeye 'başarısız' diyebilmemiz için öncelikle o yola bir başarı elde etmek için çıkıyor olmamız gerekiyor. Başarısızlık içinde çokça umut barındıran bir kelime..." şeklinde konuşmuştu.
"TEK AMACIM O NOKTAYA GELMEMEK"
Oyuncu, hayal kırıklığıyla başa çıkılamadığını da ifade etmişti. Yüsra Geyik, konuyla ilgili, "Tek amacım o noktaya gelmemek. Başkalarından beklentilerimi olabildiğince törpülemeye çalışıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
"HEPİMİZ BİRER CEVHERİZ"
Geyik, "Bir mentora sahip olmak mı, hislerle karar vermek mi?" sorusunu ise, "Kesinlikle hepimiz birer cevheriz. Kendimize ait yolumuz var. Onu fark edebilmek için baş başa kalmamız şart." şeklinde cevaplamıştı.
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