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        Yüsra Geyik'in Bodrum tatili

        Kendisi gibi oyuncu olan Hazal Türesan ile Bodrum'da tatil yapan Yüsra Geyik, bir plajda görüntülendi. Güneşin keyfini çıkaran Geyik, denize girmek yerine saçını yıkadı

        Habertürk
        Giriş: 09.07.2023 - 09:56
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          Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Yüsra Geyik ile Hazal Türesan Bodrum'da tatil yapıyor. 

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          Yeşil renkli bir bikini giymeyi tercih eden Yüsra Geyik, bir plajda güneşin keyfini çıkardı. 

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          Denize girmeyi tercih etmeyen Yüsra Geyik, saçlarını yıkayarak serinlemeyi tercih etti. 

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          Ünlü oyuncunun o anları objektiflere böyle yansıdı.

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