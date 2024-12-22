Yurt dışından alışverişte 'ücretsiz kargo' sona eriyor

Ticaret Bakanlığı 29.04.2022 tarihli ve 2022/9 sayılı Genelgede değişikliğe gitti. Buna göre 27 Aralık'tan itibaren yurt dışından satın alınan, posta veya kargo yoluyla getirilen ürünlerin faturalarında eşyanın fiilen ödenen veya ödenecek fiyatı ile navlun giderinin ayrı ayrı gösterilmesi zorunlu tutuldu.

27 Aralık'tan itibaren geçerli olacak bu genelge ile yurt dışından yapılan alışverişlerde 'ücretsiz kargo' dönemi teknik olarak sona ermiş oldu.

REKLAM advertisement1

3 EURO EKLENECEK Genelgeye göre navlun giderinin (taşıma/kargo ücreti...vs.) faturalarda ayrı gösterilmediği durumlarda, 3 Euro tutarında emsal navlun gideri fiilen ödenen veya ödenecek fiyata eklenecek. Navlun giderinin dahil olmadığı teslim şekillerinde ise, navlun makbuzu ibrazının imkansız olduğu veya kabul edilebilir nitelikte bulunmadığı hallerde, yine 3 Euro tutarında emsal navlun gideri fiilen ödenen veya ödenecek fiyata eklenecek.

Mevcut düzenlemeye göre yurt dışından alışverişlerde 30 Euro'ya kadar gümrük vergisinden muafiyet tanınıyor. Kasım ayında söz konusu 30 Euro'luk limite kargo ücreti de dahil edilmişti.