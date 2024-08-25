Yurt yakınında yangın paniği!

Antalya'nın Aksu ilçesinde çalılıkta çıkan ve mahalleyi duman altında bırakan yangın, öğrenci yurduna ve müftülük binasına ulaşmadan kontrol altına alındı.

DHA'nın haberine göre Aksu ilçesi Macun Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında çalılık yangını çıktı.

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, orman ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangının olduğu noktaya kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, diğer noktalardan destek takviyesi isteyerek söndürme çalışmalarına başladı. Geniş alana yayılan yangının, evlere, Aksu Müftülüğü ve yanında bulunan öğrenci yurduna ulaşmaması için ekipler büyük çaba harcadı.

Az sayıda öğrencinin bulunduğu yurt, ekiplerin uyarısıyla boşaltıldı. Yurtta bulunan görevliler ve öğrenciler, eşyalarını alarak güvenli noktaya giderken, bazı görevliler ise itfaiye ve orman ekiplerine söndürme çalışmalarında yardımcı oldu. Söndürme çalışmasına mahalleli de hortumlarla su sıkarak destek verdi. Yangın nedeniyle mahalle duman altında kalırken, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı.