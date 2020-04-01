Yurt dışında Erasmus kapsamında öğrenim gören yaklaşık 200 öğrenci bugün sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı´na getirildiler.

DHA'nın haberine göre, buradaki kontrollerinin ardından öğrenciler Kağıthane Sadabat Kız Öğrenci Yurdu´nda karantinaya alındılar. Yaklaşık 200 öğrenci koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada kalacaklar.

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