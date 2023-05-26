Yurt dışı oylarının tamamı Ankara'ya getirildi

Türkiye'de Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerde kullanılan ve Ankara'ya iniş yapan uçakların taşıdığı oylar ATO Congresium'a ulaştırıldı.
Yurt dışı temsilciliklerde tamamlanan oy kullanma işlemlerinin ardından, Avrupa'da Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı ülkelerde kullanılan oylar, kiralanan uçaklarla Ankara'ya getirildi.
AA'nın haberine göre, oyları taşıyan Türk Hava Yollarının "Çatalhöyük", "Lale(Tulip)" ve "TC-LOH" isimli uçakları sırasıyla saat 19.15, 01.50 ve 02.40'ta Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.
YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERDE KULLANILAN OYLARIN TÜRKİYE'YE YOLCULUĞU
Havalimanına iniş yapan ilk uçakta görevli, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, oyların taşınma işleminin özel güvenlik önlemleri alınarak yapıldığını vurguladı.
Cumhurbaşkanı seçiminde birinci tura kıyasla bu sefer daha fazla katılım gösterildiğini aktaran Karayel,"Yurt dışı temsilciliklerimizin de beş günlük bir oy verme süresi vardı. Bu süre içerisinde yine insanlarımız yoğun bir şekilde katılım gösterdiler. Hafta sonu çoğunlukla oylarını kullandılar." diye konuştu.
Karayel, ikinci turdaki yoğun katılımın, Türk insanının demokratik olgunluğunun göstergesi olduğunu belirtti.
Oyların nakli sırasında siyasi parti temsilcisi olarak görev alan Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu CHP Üyesi Avukat Onur Kılıç da yurt dışında kullanılan oyların güvenli şekilde Ankara'ya ulaştırılması için yapılan çalışmaları anlattı.
Yurt dışında seçime katılım oranının artması için partisinin yoğun çaba sarf ettiğini anlatan Kılıç," Cumhuriyet Halk Partisi örgütlenmesi olarak seçim güvenliği zincirini bozmayacak şekilde oy torbalarının bir an olsun gözümüzün önünden ayrılmaması için yedi yirmi dört bütün parti üyelerimiz, görevlilerimiz sandık bölgesindeydi." dedi.
OYLAR, GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA TAŞINDI
Uçakların inmesiyle oyların bulunduğu mühürlü çuvallar TIR'lara taşındı.
Saat 03.35'de oyların TIR'lara taşınma işlemlerinin tamamlanması ve tutanakların tutulmasının ardından polis eşliğinde TIR'lar hareket etti. Siyasi parti temsilcileri de güvenlik amacıyla oluşturulan konvoya dahil oldu.
Oylar, ATO Congresium'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na ulaştırıldı.
SANDIKLAR 28 MAYIS'TA AÇILACAK
Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) alınan resmi verilere göre, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turu kapsamında yurt dışı temsilciliklerinde 1 milyon 783 bin 107 kişi oy kullandı.
DHA'nın haberine göre, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından kontrol edilerek teslim alınan oylar, 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından, diğer sandıklarla beraber açılacak.
Diğer yandan gümrük kapılarında oy verme işlemleri ise yurt içinde olduğu gibi 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar sürecek.
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