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        Haberler Bilgi Gündem Yurt dışı çıkış harcı zammı ne zaman başlıyor? 2024 yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?

        Yurt dışı çıkış harcı zammı ne zaman başlıyor? 2024 yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?

        Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Yeni Vergi Paketi kapsamında, 150 TL olan yurt dışı çıkış harcı arttırılıyor. 1963 yılında getirilen harç uygulaması her sene yeniden değerleme oranına göre artacak. Peki, yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu ve zam ne zamandan itibaren geçerli olacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 09:53 Güncelleme: 01.08.2024 - 09:53
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        • 1

          Yurt dışı çıkış harcında fiyat yeniden belirlendi. Buna göre harç, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak. Peki, yurt dışı çıkış harcı ne kadar ve zam ne zamandan itibaren geçerli?

        • 2

          YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLACAK?

          AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yeni Vergi Paketi dahilinde 150 TL olan yurt dışı çıkış harcının 500 TL olacağını açıkladı. Bununla beraber, yurt dışı çıkış harcı yeniden değerleme oranında her yıl zamlanacak.

        • 3

          YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?

          Yeniden değerleme oranı, her yılın ekim ayının enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ortaya çıkıyor. Yeniden değerleme oranı olarak, Ekim ayına ait üretici fiyat endeksinin (ÜFE) 12 aylık ortalaması kabul ediliyor. Cumhurbaşkanı’nın bazı vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranından farklı oranlar belirleme yetkisi bulunuyor.

          Yeniden değerleme oranı 2024'te yüzde 58,46, 2023'te yüzde 122.93 olmuştu

        • 4

          YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE ZAMAN ZAMLANACAK?

          Vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'ndan geçti. Söz konusu düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

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