Yanan barakalarını gözyaşlarıyla izlediler!

AA

Olayda, Konyaaltı ilçesinde ormanlık alandaki barakadan alevler çıktığını görenler durumu itfaiye ve polise bildirdi. Ağaçlara da sıçrayan yangına 2 itfaiye ile bir arazöz ekibi müdahale etti.

AA'nın haberine göre, bu sırada Meryem Tüysüz ile oğlu Fevzi Köşger, konakladıkları barakanın yanışını gözyaşlarıyla izledi.

"NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ"

Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında baraka kullanılamaz hale geldi, ormanlık alandaki bazı ağaçlar da yandı.

"Şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz." diyerek gözyaşı döken Meryem Tüysüz, gazetecilere kalacak yerlerinin olmadığını söyledi. Tüysüz, tahta barakayı 3 yıl önce kendi imkanlarıyla inşa ettiklerini ve oğluyla burada yaşadıklarını anlattı.

Meryem Tüysüz ve oğlu, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.