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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'rüşvet' soruşturması kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenledi. Operasyon sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediye binasında CHP Genel Başkan yardımcıları Burhanettin Bulut, Erhan Erdem, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve parti teşkilatı ile bir araya geldi. Bulut, belediye önünde operasyona tepki gösterdi. Burada Bulut'un "Eğer bir yolsuzluk aranıyorsa önce hemen yanı başımızda olan Yüreğir Belediyesi'ne gitsinler" sözlerini sarf ettiğini öne süren AK Parti'li Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, suç duyurusunda bulundu.

"SON DERECE ÜZÜCÜ"

Konu ile ilgili Yüreğir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Saygın bir kamu görevi olan milletvekili makamının, kurumlara ve insanlara iftira atmak için araçsallaştırılması son derece üzüntü vericidir. Haddi aşan yakışıksız bu iftira nedeniyle adı geçen milletvekili hakkında bugün Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, yine bu kapsamda manevi tazminat davası açılmıştır. Hukuk, hepimizin sığınağı ve güvencesidir. Bununla birlikte siyasetçilere; ciddiyet, vakar ve tutarlı olmak yaraşır. Bulunduğu ortamın etkisiyle galeyana gelerek yapılan bu konuşma; siyasi bir hezeyan olmanın ötesinde, kendi iç kamuoyuna dönük bir iktidar oyununu da içermektedir. Burada asıl amaç, çamur at izi kalsın anlayışıyla, bir algı meydana getirerek gündemi değiştirmektir" denildi.

"DÜZENLİ OLARAK DENETLENEN BİR KURUMDUR"

Yüreğir Belediyesi'nin şeffaf yönetim anlayışını temel ilke olarak benimsendiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bütün iş ve işlemleri açık denetime tabi olan, birçok denetim mekanizmasının yanında bağımsız denetçiler tarafından da düzenli olarak denetlenen bir kurumdur. Başkanımız başta olmak üzere tüm kurum çalışanlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu gönül belediyeciliği anlayışıyla hareket etmekte; vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmaksızın, üstün bir çabayla hizmet etmektedir. Değerli hemşerilerimiz, bu ucuz ve modası geçmiş iftira siyasetinden usanmış olup şehrimizi güzelleştirecek ve daha yaşanabilir kılacak pozitif bir anlayış ve üsluba ihtiyaç vardır. Adı geçen milletvekili hakkında, bugün itibariyle başlattığımız yasal süreç, sonuna kadar titizlikle takip edilecektir. Kamuoyuna saygıyla arz olunur."