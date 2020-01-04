Yurdum insanından şaşırtan manzaralar

Düğünlerinde güzel bir anı olarak iz bırakmak istediklerini belirten Murat Yılmaz, ”Mesleğim gereği neredeyse tüm mesaim itfaiye aracında geçiyor ve bu benim bir parçam oldu. Ömrümün sonuna kadar beraber olacağım bir kişi unutulmaz bir an yaşamak için aklıma böyle bir uygulama geldi. Mesleğimi düğünüme yansıtarak güzel anıya imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.