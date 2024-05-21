Yunus Akgün, Leicester City'ye veda etti!

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Geçen yaz Galatasaray'ın şartlara bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla Leicester City'ye kiraladığı Yunus Akgün, sarı-kırmızılı kulübe geri döndü.

Bu sezon Championship'te mücadele eden ve Premier Lig'e geri dönen Leicester City'ye veda eden Yunus Akgün, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.

Bir süre önce menajerlik şirketini değiştiren Yunus Akgün, Leicester City'den 30 milyon TL civarında bir yıllık ücret alırken Galatasaray'daki maaşı ise 16 milyon lira idi.

Leicester City formasıyla toplamda 29 maça çıkan Yunus Akgün, 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.