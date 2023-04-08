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Yunanistan'ın, Lavrion Kampı'ndakileri başka kamplara göndereceği öne sürüldü

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığının Lavreotiki Belediyesine bağlı Lavrion'daki kamp kapatılacak. Türkiye Lavrion kampını "terör yuvası" olarak görüyordu...

Giriş: 08.04.2023 - 19:15 | Güncelleme: ABONE OL
Yunanistanın, Lavrion Kampındakileri başka kamplara gönderme planı - Dünyadan Haberler
AA

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında bulunan, Türkiye'nin "terör yuvası" olarak gördüğü Lavrion Kampı'nın binaların kötü durumda olması gerekçesiyle kapatılacağı ve burada kalanların diğer göçmen kamplarına sevk edileceği öne sürüldü.

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığının Lavreotiki Belediyesine bağlı Lavrion'daki kamp, yapılarının kötü durumda olması nedeniyle kapatılacak.

Kamptaki yaklaşık 150 kişiden 100'ü Attika Bölgesi'ndeki, 50'si ise Malakasa'daki göçmen kampı gibi yakın noktalara gönderilecek.

Haberde, Lavreotiki Belediyesi yetkililerinin, aralık 2022'de bakanlıkla iletişime geçerek 1940'larda inşa edilmiş kampın, orta şiddetli bir depreme bile dayanamayacağına dikkati çektiği de hatırlatıldı.

Atina'nın güneydoğusundaki küçük liman kenti Lavrion'da terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçalarının ve terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'ın posterlerinin asılı olduğu, Yunan Kızılhaçı tarafından desteklenen göçmen kampında Yunanistan'a sığınan bazı terör örgütü yandaşlarının yıllardır barındığı biliniyor.

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