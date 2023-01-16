Yunanistan'ın son kralına cenaze töreni

Vatandaşlar, II. Konstantini son yolculuğuna uğurlamak ve dua etmek üzere şapelde toplandı.

Açıklamada, cenaze törenine katılmak üzere yurt dışından gelecek resmi konuklar için ilgili protokol kurallarının uygulanacağı kaydedildi.

İkinci Konstantinos'un, eski Kraliyet ailesi mensuplarının defnedildiği ve eski yazlık Kraliyet Sarayı Tatoi'a defnedileceği aktarılan açıklamada, cenaze töreninde hükümeti Kültür ve Spor Bakanı Lina Mendoni'nin temsil edeceği belirtildi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, eski Kral için "sivil vatandaş" olarak cenaze töreni düzenleneceğini bildirmişti.

Bu fikre karşı çıkanlar ise "Kral" unvanının kendisinden 1973'teki ve 1974'teki referandumlarla alındığını ve Kral'ın Yunan vatandaşlığından da çıkarıldığını belirterek resmi tören olamayacağını savunmuştu.

Yunanistan'ın son Kralı İkinci Konstantinos'un cenaze töreninin nasıl yapılacağı ülkede tartışmaya neden olmuştu.

Kraliyet mülkünün kamulaştırılması nedeniyle tazminat talep eden eski Kral'a Yunan devleti, 2003'te 13 milyon avronun üzerinde tazminat ödemişti.

İtalya ve İngiltere'de yaşayan İkinci Konstantinos, son yıllarında ise Yunanistan'da yaşamayı tercih etmişti.

Başkent Atina'nın Paleo Psihiko semtinde Haziran 1940'ta dünyaya gelen İkinci Konstantinos, 1964'ten Yunanistan'da monarşinin referandumla kaldırıldığı 1973'e kadar "Yunanistan Kralı" unvanını taşımıştı. 1974'teki ikinci referandumla Yunanistan'daki Krallık rejimi nihai olarak kaldırılmıştı.