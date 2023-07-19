Yunanistan'ın Rodos Adası'nda orman yangını

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Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Dervenohoria ve Lutraki bölgelerinde orman yangınları devam ederken, Rodos Adası'nda yeni bir orman yangını çıktığı bildirildi.

AA'nın Yunan medyasına dayandırdığı haberlere göre, Yunan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Vasilis Vathrokoyannis, 66 itfaiye ekibi, 18 araç, 3 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopter ile yangına müdahalede bulunulduğunu aktardı.

Varthakoyannis, Atina yakınlarındaki yangınlarla ilgili ise yangınların kısa süre içinde büyüdüğünü belirterek, "İtfaiye Teşkilatı insanları evlerinden çıkarmak için birçok durumda müdahale etmek zorunda kaldı" ifadesini kullandı.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, yangınlarla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Öte yandan, Avrupa Birliği'nin (AB), orman yangınlarının devam ettiği Yunanistan'a 4 yangın söndürme uçağı gönderme kararı aldığı bildirilmişti.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.