Yunanistan'ın 'Issız Adam'ı

14 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çağan Irmak'ın 'Issız Adam' adlı sinema filmi 11 yıl aradan sonra Yunanistan'da Yunan oyuncuları tarafından 'Sonsuza Dek' adıyla tekrar çekildi.
Yiannis Tsimitselis ve Katerian Geronikolou'nun başrolleri paylaştığı filmi Yiannis Papadakos yönetti. 16 Aralık'ta Atina'da yapılacak olan galaya Türk yapımı 'Issız Adam'ın yapımcısı Mustafa Oğuz ile yönetmeni Çağan Irmak da katılacak. Film, Yunanistan'da gösterime 1 Ocak'ta girecek.
Filmin yönetmeni Yiannis Papadakos, şunları söyledi; "Bu fikir ortaya çıktığı andan beri bütün ekip, yapım şirketi, oyuncular ve tabii ben, filmi büyük bir sevgiyle benimsedik. Çağan Irmak'ın olağan üstü senaryosu ve rejisi hepimizi derinden etkiledi. Filmin sadeliği, yarattığı yoğun duygular içimize işledi. Atina'yı bugün olduğu gibi gösteren tamamen gerçekçi ve gerçek bir aşk hikâyesi. Renkler, kokular ve zamansız melodilerle bezeli bir şehirde birbirinden çok farklı ve uzak iki insan belki de kaderin yardımıyla bir araya gelir... Hayatlarını sonsuza dek değiştirecek bir anda. Bu film hepimiz için bir meydan okuma oldu. Genç bir yönetmen olarak, daha önce sinema ekranı için çekmediğim bir türde, romantik drama türünde bir film çektim. Özellikle Yiannis, başarılı bir komedyenken ilk defa bu filmde böylesine ters köşe bir karakter oynadı, altından büyük bir başarıyla kalktı, onunla gurur duyuyorum. Filmin bizi etkilediği gibi izleyen herkesi derinden etkilemesini umuyoruz. Tüm izleyicilerimize ulaşıp, hayatını değiştirmeye istekli olan herkesi birbiriyle özdeşleşmeye teşvik edeceğimizi umuyoruz."
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