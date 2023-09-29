Yunanistan'da yeni ana muhalefet lideri askere gidecek

Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) yeni lideri Stefanos Kasselakis, seçildikten sadece birkaç gün sonra yaptığı açıklamada askere gitmek için siyasete kısa bir ara vereceğini söyledi.

35 yaşındaki Kasselakis, tüm Yunan erkekleri için zorunlu olan askerlik hizmetine "yakında" katılmayı planladığını söyledi.

Star televizyonuna verdiği röportajda "Askerlik yapmak benim için bir onur olacak. Çok mutluyum. Parti kurulları toplanıp işler düzene girdiğinde yakında gideceğim." dedi.

Kasselakis'in ne zaman askere gideceği belli değil ancak yasalara göre 2024 başına kadar zamanı var. Yunan basınında yer alan haberlere göre ise Kasselakis, askerlik görevini yapmak üzere kasım ayında başvuruda bulunacak.