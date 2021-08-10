Yunanistan'da orman yangınlarının 7. günü!

Atina Ulusal Gözlemevinin (EAA), Avrupa Uzay Ajansının, Sentinel 2 uydusundan pazar günü alınan görüntülere göre yaptığı değerlendirmede, Eğriboz Adası’nda 460 bin, Lakonia’da 110 bin ve Attika bölesinde de 80 bin dönüm olmak üzere toplam 650 bin dönüm ormanlık alanın kül olduğu hesap edildi.