Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

SON DAKİKA: Yunanistan'da orman yangınlarının 7. günü!

Yunanistan'da orman yangınlarının 7. günü!

Yunanistan’da son günlerde birçok noktada çıkan orman yangınlarının büyük bir doğa felaketine neden olduğu bildirildi. Özellikle büyük yangıların yaşandığı Attika bölgesinin kuzey kesimleri ve Eğriboz Adası ile Mora Yarımadası'nda, yüz binlerce dönüm ormanlık alan ve tarım arazisi kül olurken, alevlere teslim olan 1000'in üzerinde ev ve iş yeri yandı, çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi, vahşi hayvan yaşamı olumsuz etkilendi.

10.08.2021 - 08:59 | Güncelleme: DÜNYA
AA / HABERTURK.COM

  • Atina Ulusal Gözlemevinin (EAA), Avrupa Uzay Ajansının, Sentinel 2 uydusundan pazar günü alınan görüntülere göre yaptığı değerlendirmede, Eğriboz Adası’nda 460 bin, Lakonia’da 110 bin ve Attika bölesinde de 80 bin dönüm olmak üzere toplam 650 bin dönüm ormanlık alanın kül olduğu hesap edildi.

     

  • EAA’dan yapılan açıklamada, ülkede birçok noktada yangınların devam ettiği vurgulanarak yanan ormanlık alanın artabileceği değerlendirildi.

     

  • Eğriboz’daki Mantudi Belediyesi Başkan Yardımcısı Yorgos Stamulis, adanın kuzeyinde 7 gündür devam eden yangının büyük bir felakete dönüştüğünü belirterek Mantudi belediyesinde 450 bin dönüm alan ve 1000 evin tamamen yandığını söyledi.

     

  • Yunan basınındaki haberlerde, Eğriboz’un Rovies bölgesindeki yangında ise aralarında 2 bin 500 yıllık olduğu tahmin edilenlerin de bulunduğu çok sayıda zeytin ağacı kül olurken, yüzlerce küçük ve büyükbaş hayvanın telef olduğu aktarıldı.

     

  • Rovies Belediye Başkanı Thodoris Keris, bölgede ilk defa bu kadar büyük bir felaket yaşandığını belirterek yangınlara müdahalede devlet mekanizmasından yeterince destek gelmediğini iddia etti.

     

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!