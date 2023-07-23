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        Haberler BBC Dünya Yunanistan'da orman yangınları: Rodos'ta binlerce kişi tahliye edildi

        Yunanistan'da orman yangınları: Rodos'ta binlerce kişi tahliye edildi

        Yunanistan'ın Rodos adasındaki orman yangınlarının adanın geniş kesimlerine yayılması üzerine binlerce kişi yerleşimlerden ve otellerden tahliye edildi.

        Giriş: 23.07.2023 - 13:51
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        Yunanistan'da orman yangınları: Rodos'ta binlerce kişi tahliye edildi
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        Yunanistan’ın Rodos adasındaki orman yangınlarının adanın geniş kesimlerine yayılması üzerine binlerce kişi yerleşimlerden ve otellerden tahliye edildi.

        Yunan itfaiyesi BBC’ye yaptığı açıklamada, adadaki “karışıklık” diye tanımladığı durum nedeniyle özür dilerken, hava koşulları nedeniyle durumun daha da kötüleşebileceğini belirtti.

        Kara ve deniz yoluyla 3500 kişi tahliye edilirken, Pefki, Lindos ve Kalathos köylerinden de 1200 kişi tahliye edilecek.

        Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığına göre yaralanan kimse olmadı.

        Bakanlık, adanın turist kapasitesinin yüzde 10’undan azını oluşturan ziyaretçilerin Rodos’un yangından etkilenen bölgelerinden güvenle tahliye edildiğini ve adadaki diğer otellere yönlendirildiğini belirtti.

        Yunan itfaiyesi Sözcüsü Yarbay Yannis Artopoisos, yangınları şu ana dek karşılaştığı en zorlu durum olduğunu söyledi.

        Avrupa, zorlu bir sıcak hava dalgasından etkilenirken, Rodos Adası geçen Salı gününden bu yana yoğun rüzgarlarla büyüyen orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

        Bölgede beş helikopter ve 173 itfaiyeci alevlerle savaşırken, Kiotari bölgesindeki üç otelin yangından hasar aldığı kaydedildi. Laerma, Lardos ve Asklipio bölgeleri de etkilenen yerler arasında.

        Adanın doğu kıyılarındaki insanları tahliye etmek için özel tekneler de Yunan Sahil Güvenlik teknelerine katıldı. Yunan donanmasına ait gemilerin de bölgeye yönlendirildiği kaydedildi.

        Yetkililer, bir feribotun insanların kalması için ayarlandığını, diğerlerinin de adadaki bir spor salonuna yerleştirildiklerini belirtti.

        Rodos Belediye Başkan Yardımcısı Konstantinos Taraslias, Cumartesi günü rüzgarın yön değiştirmesinin yardımıyla yangının büyüyüp, turistik bölgelere ulaştığını kaydetti.

        Yangın söndürme çalışmalarına Slovakya’dan gelen bir itfaiye ekibi de katılıyor.

        Yunanistan’ın diğer bölgelerinde de alevlerle mücadele ediliyor. Başkent Atina’nın batısındaki bir bölge, güneydeki Pelopones bölgesindeki Laconia ve Rodos en çok zarar gören yerler arasında.

        Yetkililer, sıcaklıklar artmaya devam ederken, yeni yangın riskinin de çok büyük olduğunu belirtiyor.

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