Yunanistan'da orman yangını! 9 köy tahliye edildi
Yunanistan'ın başkenti Atina'nın doğusunda bulunan Varnava bölgesinde bugün öğleden sonra başlayan yangın nedeniyle 9 köyün tahliye edildiği bildirildi.
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Yunan basınındaki haberlerde, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının kontrol altına alınmasının zorlaştığı, yangına 26 hava aracı ve 120 itfaiyeci ile müdahale edildiği belirtildi.
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Haberlerde, alevlerin yerleşim birimlerine ulaşması nedeniyle 9 köyün tahliye edildiği, polis ve gönüllülerin ise yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşları kurtardıkları aktarıldı.
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Dumanların başkent Atinaya kadar ulaştığı belirtilen haberlerde, yetkililer tarafından vatandaşlara gerekmediği sürece dışarı çıkmamaları talimatında bulunulduğu kaydedildi.
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Yunanistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da yangın sebebiyle artan sağlık ihtiyaçlarına karşı Nea Makri ve Kapandritiostaki sağlık merkezleri ile Atinadaki bazı hastanelerin yüksek alarm durumunda bulunduğu duyuruldu.
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