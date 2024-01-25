Yunanistan'da öğrenci ve eğitmenler özel üniversitelerin açılmasına karşı eylem düzenledi

Miçotakis, "Devlet üniversitelerini daha çok destekleyeceğiz, aynı zamanda kar amacı gütmeyen ve devlet üniversitesi olmayan yüksek öğrenim kurumlarının nihayet Yunanistan'da da faaliyet göstermesi için gerekli çerçeveyi oluşturacağız." ifadelerini kullanmıştı.