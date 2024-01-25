Yunanistan'da öğrenci ve eğitmenler özel üniversitelerin açılmasına karşı eylem düzenledi
Yunanistan'da öğrenci ve eğitimciler, ülkede özel üniversitelerin açılmasına imkan tanıyan yasa tasarısını protesto etti.
- 1
Başkent Atina'da bir araya gelen eylemciler, Parlamento binasına kadar yürüdü. Protestocular ülkede özel üniversitelerin hizmet vermesine karşı çıkarak, eğitime daha çok bütçe ayrılmasını talep etti.
- 2
Selanik, Volos, İskeçe, Rethimnos gibi illerde de aynı sebeplerle öğrenci ve eğitmenler eylem düzenledi.
Orta dereceli okullardaki öğretmenler ise yerel saatle 11.00-14.00 arası iş bırakma eylemi yaptı.
- 3
Yunanistan'da özel üniversite bulunmuyor. "Kolej" adı altında yüksek öğretim seviyesinde hizmet veren eğitim kurumlarının diplomaları ise ülkede tanınmıyor.
-
- 4
Başbakan Kiryakos Miçotakis, 20 Aralık 2023'te düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada, ülkede özel üniversitelerin açılmasına olanak sağlayacak yeni yasal düzenleme hazırlandığını bildirmişti.
- 5
Miçotakis, "Devlet üniversitelerini daha çok destekleyeceğiz, aynı zamanda kar amacı gütmeyen ve devlet üniversitesi olmayan yüksek öğrenim kurumlarının nihayet Yunanistan'da da faaliyet göstermesi için gerekli çerçeveyi oluşturacağız." ifadelerini kullanmıştı.